Prof. Dr. Alexandra König ist neu an der UDE

Wie Menschen werden, wie sie sind

von Dr. Alexandra Nießen | 21.11.2017 | Forschung|Zur Person|Presseinfo

Wie Kinder aufwachsen und auf das Leben in einer Gesellschaft vorbereitet werden, interessiert nicht nur ihre Eltern. Wissenschaftler wie Dr. Alexandra König (45) erforschen, wie die Sozialisation verläuft und wie darüber soziale Ordnung hergestellt wird. Sie hat die Professur für Sozialisationsforschung an der Fakultät für Bildungswissenschaften der Universität Duisburg-Essen (UDE) angenommen.

Sie untersucht solche Prozesse an verschiedenen Orten und wie sie sich u.a. in der Kleidung oder Bildung ausdrücken. Aktuell erforscht sie die sogenannten „Eurowaisen“. So werden Kinder bezeichnet, die ohne ihre Eltern aufwachsen müssen, weil diese in einem anderen EU-Land arbeiten.

Alexandra König studierte von 1992 bis 1997 Sozialwissenschaften an der Universität Wuppertal. Danach war sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin an den Universitäten in Hagen, Wuppertal und Dortmund. Ihre Promotion (2006) beleuchtete das Themenfeld „Kleider schaffen Ordnung. Mythen und Regeln jugendlicher Selbst-Präsentation“. In der Habilitation (2017) befasste sie sich mit den Lebenswegen junger Erwachsener nach dem Verlassen der Schule.

