Neue Publikation zu Personal- und Organisationsstrategien Berufliche Qualifikationen

[22.08.2013] Alles wird flexibler: Organisationsstrukturen und Personalstrategien haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten grundlegend gewandelt. Unter dem Druck internationaler Konkurrenz und Globalisierung wurden viele Betriebe tiefgreifend reorganisiert, Personal wurde abgebaut, Leiharbeit und Minijobs ausgeweitet. Wie Qualifikationen vor diesem Hintergrund vermittelt, erhalten und weiterentwickelt werden können, untersucht eine aktuelle Veröffentlichung aus dem Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen (UDE).



Der Band bildet den Abschluss des BMBF-geförderten Verbundprojektes „bops – Beruflichkeit, Organisations- und Personalentwicklung im Spannungsfeld von Restrukturierung und Kompetenzsicherung“. Unter Federführung des IAQ wurden mit den Projektpartnern vom Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. (ISF München), der Universität Bamberg und der Uniklinik Köln innovative Ansätze der Organisations- und Personalentwicklung erarbeitet und zusammen mit Unternehmen in die Praxis umgesetzt.



Es gab drei innovative Ansätze: In der Metall- und Elektroindustrie wurden firmenübergreifende Lernallianzen untersucht. Diese sind vor allem für kleine und mittlere Unternehmen hilfreich, um Ausbildungsplätze im Verbund anbieten und die eigene Versorgung mit Fachkräften sicherstellen zu können. Des Weiteren befassten sich die Forscher mit Personalvermittlungsabteilungen. Als „interne Arbeitsämter“ im Unternehmen sollen sie Entlassungen vermeiden helfen und Fachkräfte mit ihren Kenntnissen und Kompetenzen halten. In der Automobilindustrie wurden Konzepte für durchlässige Aufstiegs- und Karrierewege analysiert, die beruflich Qualifizierten und Akademikern gleichermaßen Karrierewege eröffnen. Darüber hinaus wurde anhand repräsentativer Daten untersucht, warum Betriebe auf mehr oder weniger flexible Beschäftigungsformen zurückgreifen und in welchem Maße dann instabile Beschäftigung berufliche Qualifikationen erodieren lassen.



Praxistaugliche wie auch betriebswirtschaftlich tragfähige Antworten, wie der Aufbau, der Erhalt und die Weiterentwicklung von Qualifikation und Kompetenz unter veränderten Rahmenbedingungen gelingen kann, bietet das Buch. Es wendet sich damit an Dozierende und Studierende der Soziologie und des Personalwesens wie auch an Fach- und Führungskräfte im Personalbereich.



Weitere Informationen:

http://www.iaq.uni-due.de/aktuell/veroeff/2013/haipeter01.php



Dr. habil. Thomas Haipeter, Tel. 0203/379-1812, thomas.haipter@uni-due.de; Dr. Tabea Bromberg, Tel. 0203/379-1823, tabea.bromberg@uni-due.de; Dr. Angelika Kümmerling, Tel. 0203/379-1825, angelika.kuemmerling@uni-due.de

Redaktion: Claudia Braczko, Tel. 0170/8761608, presse-iaq@uni-due.de