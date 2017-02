Termine vom 14. und 17. Februar Was ist an der Uni los?

[08.02.2017] Dienstag, 14. Februar, 14 bis 16 Uhr

Wie der Handel mit Emissionen in China aussieht, berichtet Prof. Qian Wang (Jilin Universität, China) im Research Talk der IN-EAST School of Advanced Studies. Titel des Referats: „The Effectiveness of the Emission Trading Scheme on Carbon Emissions Reduction. Evidence from China”. Campus Duisburg, SG 183, Geibelstraße 41.



Freitag, 17. Februar, 18.15 Uhr

Mit Eigenzeiten und der Macht von Gespenstern beschäftigt sich Prof. Dr. Achim Landwehr (Düsseldorf) in seinem Vortrag „Heiner Hamlet Hans“. Das DFG-Graduiertenkolleg „Vorsorge, Voraussicht, Vorhersage“ hat ihn dazu eingeladen. Kulturwissenschaftliches Institut Essen, Goethestraße 31.

