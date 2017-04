Parteiprofile zur NRW-Landtagswahl Die Qual der Wahl

[28.04.2017] Wer Demokratie mitgestalten will, geht wählen. In Nordrhein-Westfalen entscheidet sich am 14. Mai, welche Parteien in den Landtag einziehen. 31 stehen zur Wahl. Politikwissenschaftler der Universität Duisburg-Essen (UDE) stellen sie für die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) vor.



Wahlspots und Plakate versprechen viel. Was davon kann man glauben? Wofür stehen die Parteien, und welche Schwerpunkte setzen sie? Die Politikwissenschaftler der NRW School of Governance haben die Programme aller antretenden Parteien analysiert. Eine Zusammenfassung der Kurzprofilegibt es unter http://www.bpb.de/politik/wahlen/wer-steht-zur-wahl/nordrhein-westfalen-2017.



Unentschlossenen bietet die bpb den „Wahl-O-Mat“ an. Mit dem interaktiven Wahlformat, dessen Vorläufer an der UDE entwickelt wurde, kann man herausfinden, wie stark man dem Programm einer Partei zustimmt.



Weitere Informationen:

http://nrwschool.de/schwerpunkt-landtagswahl-in-nordrhein-westfalen-2017/

Ray Hebestreit, NRW School of Governance, Tel.:0203/379-4106, ray.hebestreit@uni-due.de



Redaktion: Cathrin Becker, Tel. 0203/379-1488