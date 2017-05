Fakultät veranstaltet Slam

Mathe in fünf Minuten

von Ulrike Bohnsack | 30.03.2017 | Termine/Presseinfo

Kann man unterhaltsam über Formeln und Zahlensysteme plaudern? Und der Laie versteht‘s? Man kann, sagen die Mathematiker der Universität Duisburg-Essen (UDE) und wollen den Beweis antreten: Am kommenden Montag, 3. April, um 20 Uhr veranstalten sie erstmals einen Mathe-Slam (S05 T00 B08, Campus Essen). Geslammt wird auf Englisch.



In jeweils fünf Minuten erklären 14 Dozierende dem Publikum, wozu sie forschen. Sind Krankheiten berechenbar?, ist ein Thema; andere Vorträge drehen sich um die Phänomene des Elektromagnetismus oder die Mechanik – laut Leonardo da Vinci das Paradies der Mathematik. Nicht nur Wortwitz, auch Musik ist erlaubt, um die Zuhörer für sich einzunehmen. Die stimmen schließlich über den besten Slammer ab.



Gefachsimpelt wird bereits tagsüber. Dann treffen sich an der Fakultät 215 Mädchen und Jungen von französischen Gymnasien in Europa zu einem Kongress. Die Neun- bis 17-Jährigen werden bei ihren Workshops von den UDE-Mathematikern um Dr. Fleurianne Bertrand betreut.



Weitere Informationen:

Dr. Fleurianne Bertrand, Mathematik, Tel. 0201/183-4199, fleurianne.bertrand@uni-due.de



Redaktion:

Ulrike Bohnsack, Tel. 0203/379-2429