UDE verbessert sich erneut im internationalen THE-Ranking

Nochmals ein Sprung nach vorn

von Beate Kostka | 6.04.2017 | Hochschulpolitik/Presseinfo

Nochmals um vier Plätze verbessert hat sich die Universität Duisburg-Essen (UDE) im Times Higher Education (THE) Young University Ranking der 200 weltbesten Universitäten, die noch keine 50 Jahre alt sind: Nun rangiert sie an 13. Stelle weltweit. Im vergangenen Jahr gelang der rekordverdächtige Sprung auf den 17. Platz. Ausgezeichnet werden die Universitäten, die sich in kurzer Zeit rasch und erfolgreich entwickelt haben und als "rising stars" der Hochschullandschaft gelten.



Rektor Prof. Dr. Ulrich Radtke: „Dass wir uns kontinuierlich weiter in Richtung Spitze vorarbeiten, ist hocherfreulich. Die Platzierung dokumentiert die hohe Leistungsfähigkeit unserer Wissenschaftler im internationalen Vergleich. Weltweit zählen wir unübersehbar zu den stärksten jungen Spitzenuniversitäten. Das ist umso wichtiger, als sich die besten Köpfe in Forschung und Lehre immer mehr an solchen Rankings orientieren. Auch bei der Verteilung von Fördermitteln spielt die internationale Sichtbarkeit eine zunehmend große Rolle.“



Dem THE Young University Ranking werden dieselben Kriterien zugrunde gelegt wie bei den klassischen World University Rankings, allerdings bereinigt um subjektive Bewertungsfaktoren, wie z. B. vermutete Reputation, die üblicherweise vor allem Traditionsunis nützen.



Für die Rangfolge wurden Kriterien berücksichtigt wie statistische Kennzahlen, die Häufigkeit zitierter Artikel in Fachzeitschriften, Industriekooperationen oder auch die Urteile befragter Akademiker. Anschließend wurden die Kriterien gewichtet in den Bereichen Lehre, Forschung, Zitierhäufigkeit, Internationalität und eingeworbene Forschungsgelder. Für die Qualitätsmessung wurden außerdem statistische Verhältnisse wie Personal pro Student oder die Zahl der abgeschlossenen Doktorarbeiten verglichen.



Weitere Informationen: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/young-university-rankings



