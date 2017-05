Workshop zur Grünen Hauptstadt Europas

Ran an den Müll

von Cathrin Becker | 19.04.2017 | Tagungen/Termine/Presseinfo

Überfüllte Mülleimer, verdreckte Parks oder herumfliegende Pappbecher gehören fast zu jedem Stadtbild. Wer daran etwas ändern will, kann sich am 6. Mai und 10. Juni im Workshop „Zero Waste – eine müllfreie Stadt Essen?“ an der Universität Duisburg-Essen (UDE) Anregungen holen. Die Veranstaltung ist ein Beitrag zur Grünen Hauptstadt Europas.



Ist eine Stadt ohne Müll bloß Utopie? Essener Bürger können das Gegenteil beweisen und mit Studierenden Konzepte zur Abfallvermeidung weiterentwickeln. Die besten Vorschläge werden am 24. Juni im Grugapark prämiert. Referenten der Entsorgungsbetriebe, des Fraunhofer-Instituts und aus der Zero-Waste-Blogger-Szene geben an beiden Terminen Einblicke in ihre Arbeit.



Hohe Umweltstandards, ein verbesserter Umweltschutz und erhöhte Lebensqualität haben Essen zur Grünen Hauptstadt Europas 2017 gemacht. Die UDE unterstützt diesen Titel mit Projekten, Vorträgen und Veranstaltungen, wie einen Science Slam. Auch macht sie beim „Tag der Bewegung“ mit. Eine Übersicht bietet das Portal http://www.uni-due.de/greencapital



Weitere Informationen und Anmeldung zum Zero-Waste-Workshop:

Estelle Fritz, UNIAKTIV, Tel.: 0201/183-2724, estelle.fritz@uni-due.de



Redaktion:

Cathrin Becker, Tel. 0203/379-1488