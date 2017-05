Hohe Auszeichnungen

Professor Gerd Heusch

27.04.2017 | Zur Person/Presseinfo

Prof. Dr. Dr. h.c. Gerd Heusch, Direktor des Instituts für Pathophysiologie der Medizinischen Fakultät wurde erneut mit zwei hohen Auszeichnungen geehrt.



Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie verlieh ihm auf ihrer Jahrestagung in Mannheim ihre höchste wissenschaftliche Auszeichnung, die Carl Ludwig Ehrenmedaille, für seine langjährigen grundlegenden Arbeiten zur Pathophysiologie der Koronaren Herzkrankheit sowie für deren Translation in die Klinik.



Die American Physiological Society ehrte den Wissenschaftler auf ihrer Jahrestagung in Chicago mit dem Carl Wiggers Award für seine grundlegenden Arbeiten zur Kardioprotektion.