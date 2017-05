Beratungsangebot zu Lehramts- und Medizinstudiengängen

Auf einen Chat mit dem ABZ

von Amela Radetinac | 11.05.2017 | Studium/Presseinfo

Aufgepasst, wer Lehrer oder Arzt werden will und Fragen zum Studium hat: Das Akademische Beratungs-Zentrum (ABZ) der Universität Duisburg-Essen (UDE) lädt zum Online-Chat ein. Am 18. Mai für angehende Mediziner, am 1. Juni für die künftigen Pädagogen, jeweils von 16.30 Uhr bis 18 Uhr.

„Diese beiden Studiengänge gehören zu den beliebtesten an der UDE, aber nicht jeder kann die Sprechstunde besuchen“, erläutert Dr. Verena Wockenfuß vom ABZ. Experten stehen ihnen deshalb zusätzlich online Rede und Antwort – ganz gleich, ob es um die Studienvoraussetzungen oder die Einschreibung selbst geht.

Weitere Informationen: http://udue.de/chat

Dr. Verena Wockenfuß, Akademisches Beratungs-Zentrum Studium und Beruf, verena.wockenfuss@uni-due.de

Redaktion: Amela Radetinac, Tel. 0203/379-2429