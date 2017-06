Langer Abend der Studienberatung

Langsam wird’s Zeit…

von Ulrike Bohnsack | 19.06.2017 | Termine/Studium/Presseinfo

Für viele Studiengänge ist am 15. Juli Bewerbungsschluss. Wer auf den letzten Drücker noch Fragen loswerden möchte, sollte den 22. Juni nutzen. An diesem Donnerstag veranstalten die Hochschulen in NRW einen Langen Abend der Studienberatung. Auch die Universität Duisburg-Essen (UDE) nimmt sich zusätzlich Zeit für Abiturienten, Schüler und Eltern.



Von 17 bis 20 Uhr kann man sich individuell (kurz)beraten lassen und verschiedene Vorträge besuchen. Sie drehen sich um Bewerbung und Einschreibung sowie die Lehrerausbildung. Neben den Beratungseinrichtungen der Uni sind auch die Agentur für Arbeit und das Studierendenwerk vor Ort, das über Finanzierungsmöglichkeiten informiert.



Der Lange Abend findet am Duisburger Campus statt – rund um die Aula Geibelstraße, (Gebäude SG 135, 1. OG). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Weitere Informationen:

www.uni-due.de/abz/studieninteressierte/langer_abend_der_studienberatung.shtml



Akademisches Beratungs-Zentrum (ABZ): Marion Büscher, Tel. 0201/183-2299

marion.buescher@uni-due.de; Melanie Martelock, Tel: 0203/379 2223, melanie.martelock@uni-due.de