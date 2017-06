15 Jahre Zentrum für BrennstoffzellenTechnik

Antrieb der Zukunft

von Amela Radetinac | 22.06.2017 | Termine/Presseinfo

Leise, schadstofffrei und mithilfe regenerativer Energien erzeugbar – die Brennstoffzelle verspricht, die Technologie der Zukunft werden. Um sie standardmäßig als Antrieb für Autos etwa oder als Strom- und Wärmelieferant nutzen zu können, entwickelt sie das Zentrum für BrennstoffzellenTechnik (ZBT) nun seit 15 Jahren weiter.

Zur Feier dieses Jubiläums lädt das An-Institut der Universität Duisburg-Essen (UDE) am 29. Juni ein unter dem Dach der Reihe „JRF vor Ort“ der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft (JRF). Ab 16 Uhr sind die Labortüren auch für Interessierte geöffnet. Zuvor wird über Wasserstoff als Chance zum Strukturwandel in der Region und für die Energiewende diskutiert, etwa durch chemisch genutzte Hüttengase.

Gefördert vom Land und der EU, arbeitet das ZBT nicht nur an der Brennstoffzellentechnik, sondern auch an der nötigen Infrastruktur, um sie im Alltag nutzen zu können. Dazu errichtet das Institut noch in diesem Jahr ein Testfeld, in dem erforscht wird, wie Wasserstoff optimal erzeugt, analysiert, gespeichert und verteilt werden kann.

Weitere Informationen und Anmeldung:

http://www.zbt-duisburg.de/aktuell/news-anzeige/news/jrf-vor-ort-im-zbt-mit-open-house/

Prof. Dr. Angelika Heinzel, Institut für Energie- und Umweltverfahrenstechnik, Tel. 0203/379-4225, angelika.heinzel@uni-due.de

Redaktion: Amela Radetinac, Tel. 0203/379-2429