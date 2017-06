9. Wissenschaftsforum Mobilität

Digitale Transformation

von Beate Kostka | 27.06.2017 | Tagungen|Presseinfo

Zum neunten Mal treffen sich am 29. Juni mehr als 200 Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zum Wissenschaftsforum Mobilität an der Universität Duisburg-Essen (UDE). Auf dem Vorplatz des Fraunhofer-InHaus-Zentrums stehen neueste Elektrofahrzeuge, im Gebäude werden aktuelle Forschungsergebnisse und Managementtrends zur digitalen Transformation in der Mobilität diskutiert.

Mehr als 50 Referenten berichten auf Einladung von Prof. Dr. Heike Proff, Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre & Internationales Automobilmanagement, wie sich der digitale Wandel sich auf die Mobilität auswirkt – sei es im Automotive Management und Engineering oder in der urbanen Mobilität. Diskutiert wird u.a. über Deutschlands „naivem Traum von der smarten Fabrik“ und die Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle am Beispiel der Automobilindustrie.

Das Wissenschaftsforum Mobilität findet jährlich in Duisburg statt und soll Mobilitätsexperten aus Praxis, Wissenschaft und Politik zusammenbringen. „Denn nur an diesen Schnittstellen können die komplexen Herausforderungen der digitalen Transformation in der Mobilität bewältigt und hierbei ein erheblicher Teil der Wertschöpfung in Deutschland gehalten werden“, so Prof. Proff. Das 10. Wissenschaftsforum Mobilität wird am 7. Juni 2018 wird das Leitthema „Mobility in Times of Change - Past - Presence - Future“ beleuchten.

Weitere Informationen:

https://www.uni-due.de/iam/wf7_allge_info.php

