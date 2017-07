Der neue CAMPUS:REPORT ist da.

Wählen und manipulieren

von Ulrike Bohnsack | 13.07.2017 | C:R-1-2017|Report|Presseinfo

Was haben AfD, europäische Populisten, der türkische Präsident und das Social Web gemeinsam? Richtig: Mit ihnen befasst sich das aktuelle Hochschulmagazin der Universität Duisburg-Essen. Es beantwortet außerdem, was (oder wer) unseren Willen steuert – etwa beim Shopping.

Im neu gestalteten CAMPUS:REPORT lernen Sie darüber hinaus interessante Menschen kennen: einen Friedensforscher, der häufiger um sein Leben fürchtet; einen Absolventen, der das nicht mehr muss und nun in luftiger Höhe arbeitet; Studierende, die sich mit Kind bzw. trotz Behinderung trauten, ins Ausland zu gehen. Warum die dritte akademische Mission eine Chance ist, beleuchtet der Rektor . Und haben Sie sich schon mal gefragt, ob wir Videoüberwachung am Campus brauchen? Klicken Sie ins Magazin.

Der CAMPUS:REPORT wird in den nächsten Tagen in vielen Auslageständern an der Uni ausgelegt.