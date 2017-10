Prof. Dr. Reinhard Schiffers ist neu an der UDE

Zukunft der Kunststofftechnik

von Dr. Alexandra Nießen | 11.10.2017 | Forschung|Zur Person|Presseinfo

Langlebig sollen die Maschinen sein, die zum Beispiel Kunststoffteile produzieren. Mit den dafür nötigen technischen Voraussetzungen befasst sich Dr. Reinhard Schiffers (40), neuer Professor für die Konstruktion der Hochleistungsmaschinen an der Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Universität Duisburg-Essen.

Um die Lebensdauer der Maschinen und ihrer Teile ermitteln zu können, werden die Daten bei laufendem Betrieb abgefragt und berechnet. Vermieden werden soll auf diese Weise, dass hochkomplexe Geräte zu früh ausgetauscht werden. Um die Maschinen darüber hinaus intelligenter machen zu können, sollen sie künftig die anfallenden Datenmengen auch selbst verarbeiten (machine learning). Zudem wird Prof. Schiffers neue Maschinen am Computer simulieren und vor ihrer Produktion testen.

Schiffers studierte von 1999 bis 2004 Maschinen- und Anlagenbau an der UDE und schloss ein wirtschaftswissenschaftliches Zusatzstudium an der FernUniversität Hagen an (2004 bis 2007). Von 2004 bis 2008 war er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der UDE beschäftigt. Nach seiner ausgezeichneten Promotion (2009) wechselte er in die Industrie.

Weitere Informationen:

Prof. Dr.-Ing. Reinhard Schiffers, Tel. 0203/379-2500, reinhard.schiffers@uni-due.de



Redaktion: Alexandra Nießen, Tel. 0203/379-1487