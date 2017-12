Interreligiöse Vortragsreihe

Freiheit und Religion(en)?

von Beate Kostka | 14.12.2017 | Termine|Presseinfo

Freiheit wird meistens nicht mit Religion in Verbindung gebracht, im Gegenteil: Eher ordnet man ihr Autorität, Zwang und strenge Regeln zu. Dass Freiheit aber ein wichtiges Thema in den Religionen ist, beleuchtet ab dem 11. Januar eine Vortragsreihe der Universität Duisburg-Essen (UDE) in Zusammenarbeit mit den Evangelischen Kirchenkreisen Duisburg und Essen.

Initiiert und konzipiert wurde sie vom UDE-Institut für Evangelische Theologie unter Federführung von Prof. Dr. Marcel Nieden in Kooperation mit der Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Vortragen werden die Islamwissenschaftlerin und Iranexpertin Prof. Dr. Katajun Amirpur (11.1.), der jüdische Philosoph und Theologe Prof. Dr. Ephraim Meir (25.1.), der EKD-Ratsvorsitzende, Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm (8.2.), die buddhistische Theologin und Autorin Dr. Carola Roloff (22.2.). Die beiden katholischen Theologen Prof. Dr. Georg Essen (Wissenschaftskolleg Berlin) und Prof. Dr. Ralf Miggelbrink (UDE) diskutieren am 8.3. Vortragsorte sind die Salvatorkirche in Duisburg, die Marktkirche in Essen und das Studierendenzentrum „die BRÜCKE“ auf dem Essener Universitätscampus.

Programm

Donnerstag, 11. Januar 2018, 19 Uhr, Marktkirche, Markt 2, 45127 Essen

„La ikraha fi din“. Es gibt keinen Zwang in der Religion. Oder doch?

Prof. Dr. Katajun Amirpur, Islamische Studien / Islamische Theologie, Hamburg

Donnerstag, 25. Januar 2018, 19 Uhr, Salvatorkirche Duisburg, Burgplatz, 47051 Duisburg

Gesetz und Freiheit aus jüdischer Sicht

Prof. Dr. Ephraim Meir, Jüdische Philosophie/Theologie, Ramat Gan / Hamburg

Donnerstag, 8. Februar 2018, 19 Uhr, Salvatorkirche Duisburg, Burgplatz, 47051 Duisburg

Von der Freiheit eines Christenmenschen

Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, Vorsitzender des Rates der EKD, München/Hannover

Donnerstag, 22. Februar 2018, 19 Uhr, Marktkirche, Markt 2, 45127 Essen

Freiheit aus buddhistischer Sicht. Impulse für den Dialog durch Andersdenkende

Dr. Carola Roloff, Buddhistische Studien, Hamburg

Donnerstag, 8. März 2018, 19 Uhr, „die BRÜCKE“, Universitätsstr. 19, 45141 Essen

„Kirche der Freiheit“. Ein evangelisches Leitbild der Gegenwart aus katholischer Perspektive. Dialog-Vortrag

Prof. Dr. Georg Essen, Katholische Theologie, Bochum, Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin & Prof. Dr. Ralf Miggelbrink, Katholische Theologie, Essen

Weitere Informationen:

Prof. Dr. Marcel Nieden, Institut für Evangelische Theologie, 0201/183-3507, marcel.nieden@uni-due.de

