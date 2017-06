InZentIM in Berlin

Gründungspartner des DeZIM

von Beate Kostka | 28.06.2017 | Forschung|Presseinfo

Am 28. Juni wird das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) in Berlin offiziell ins Leben gerufen. Zu den Gründungspartnern gehört auch das Interdisziplinäre Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (InZentIM) der UDE.

Mit dem Aufbau des DeZIM möchte das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ):

die Integrations- und Migrationsforschung in Deutschland nachhaltig stärken und zukunftsfähig ausrichten,

bestehende Strukturen bündeln, vernetzen und weiterentwickeln,

zur Vermeidung von Doppelforschung und Doppelstrukturen beitragen,

Lücken in der Forschungsinfrastruktur, zum Beispiel bei der Zugänglichkeit von Daten schließen.

Das DeZIM wird als Zwei-Säulen-Modell gegründet: dem DeZIM-Institut in Berlin und der bundesweit tätigen DeZIM-Gemeinschaft, die sich aus zentralen Akteuren der Integrations- und Migrationsforschung zusammensetzt. Zu den sieben Gründungspartnern gehören:

BIM - Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung

IAB - Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

IKG - Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung

IMIS - Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien

InZentIM - Interdisziplinäres Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung

MZES - Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung

WZB - Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung

Darüber hinaus schließt das BMFSFJ Kooperationsvereinbarungen mit Bundesländern, die die Integrations- und Migrationsforschung auf Landesebene strukturell fördern und ausbauen werden. Im Haushaltsjahr 2017 stehen Mittel in Höhe von 3 Mio. € zur Verfügung sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 3,8 Mio. € in den Haushaltsjahren 2018 bis 2020.

Weitere Informationen:

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/pressetermine/-deutschen-zentrums-fuer-integrations--und-migrationsforschung-/116988

