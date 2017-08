UDE erwartet 120 neugierige Jugendliche

Die Sommeruni beginnt

von Ulrike Bohnsack | 17.08.2017 | Campus|Studium|Presseinfo

Die Sommeruni in Natur- und Ingenieurwissenschaften an der Universität Duisburg-Essen (UDE) ist auch in diesem Jahr ein Renner. 60 Mädchen und 60 Jungen experimentieren vom 21. bis 25. August zu Sudokus, LEDs, Wasseraufbereitung, Planeten oder Logistik. An einem Tag informiert die Uni zu den Studienfächern – dieses Angebot steht allen Interessierten offen.

Seit über 20 Jahren macht die Uni mit einer Projektwoche Lust auf MINT. „Die meisten Veranstaltungen sind nach Geschlechtern getrennt, um vor allem auch junge Frauen besser ansprechen zu können“, erklärt Damla Kilic. Sie organisiert die Sommeruni und freut sich über das erneut große Interesse. „Die meisten Teilnehmenden kommen hier aus der Region und sind zwischen 15 und 20 Jahre alt.“

Während der Sommeruni erhalten sie einen realistischen Einblick in Fächer wie Physik, Chemie, Biologie, Technik oder Informatik. Sie werden von studentischen Tutoren begleitet, machen viele praktische Übungen und dürfen die Wissenschaftler ausfragen.

Bei einem eintägigen Kontaktikum besuchen sie außerdem Mitarbeiter namhafter Unternehmen an ihrem Arbeitsplatz. Neben DVV, CHEMPARK, HKM, Komatsu Mining Germany, duisport und Siemens ist in diesem Jahr erstmalig HOCHTIEF dabei.

Info-Tag für Studieninteressierte

Am Donnerstag, 24. August, gibt es von 13.30 bis 15 Uhr einen Markt der Studienmöglichkeiten (Campus Duisburg, Raum SG 135). Er steht allen Interessierten offen. Hier präsentieren sich die naturwissenschaftlich-technischen Bereiche – von Nano bis Medizin – und beantworten Fragen.

Weitere Informationen: Damla Kilic, Akademisches Beratungs-Zentrum Studium und Beruf, Tel. 0203/379-1957, damla.kilic@uni-due.de