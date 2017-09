Hochleistungsrechnen und Cloud Computing

50. Unikate-Ausgabe

von Beate Kostka | 14.09.2017 | Forschung|Presseinfo

Die „Unikate“ werden 50: Das Wissenschaftsmagazin der Universität Duisburg-Essen (UDE) feiert mit der aktuellen Ausgabe ein rundes Jubiläum. Seit 1991 erscheint die Publikation mit Beiträgen über zentrale UDE-Forschungsfragen in der Regel zweimal jährlich.

Hochleistungsrechnen und Cloud Computing stehen im Mittelpunkt des neuen Heftes. Beide stellen hohe Rechenkapazitäten z.B. für Prognosen und Simulationen in den Natur-, Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften bereit. Zwölf Aufsätze auf 130 Seiten beschäftigen sich mit den unterschiedlichen Einsatzfeldern des vernetzten Rechnens in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen.

Supercomputer in der Wissenschaft

Themen sind u.a. Supercomputer in der Wissenschaft, Cloud Computing in der Wirtschaftsprüfung und für die personalisierte Mobilität, Simulationen im Bereich der Hochleistungsstähle, zur Vorhersage des Strömungsverhaltens oder für neue Nano-Materialien. Vorgestellt wird auch der Superrechner MagnitUDE, der zu den 500 schnellsten und energieeffizientesten Rechnern weltweit zählt.

„Er stellt unkompliziert massive Rechenleistung bereit und ermöglicht auch den Schritt zum exklusiven Club der größten deutschen Rechner in Jülich, Stuttgart und München“, so einer der beiden federführenden Unikate-Autoren Prof. Dr. Andreas Kempf im Vorwort. Prof. Dr. Ludwig Mochty ergänzt: „Cloud Computing wird an der UDE vor allem dazu verwendet, um Studierenden kommerzielle Softwarewerkzeuge und praxisrelevante Daten abgesichert zur Verfügung zu stellen.“

Die aktuelle Unikate-Ausgabe ist für 7,50 Euro im Buchhandel zu erwerben (ISBN 978–3–934359–50–5, ISSN 1869–3881).

