Der neue CAMPUS:REPORT ist da

Auf Tour(en)

von Ulrike Bohnsack | 15.12.2017 | Report|C:R-2-2017|Presseinfo

Wo gibt es Pfannkucheneis? Warum ist auf vielen Flüssen dicke Luft? Und wie leben Schausteller? Das sind nur einige Themen, mit denen sich das aktuelle Hochschulmagazin der UDE befasst.

Im neuen CAMPUS:REPORT lernen Sie außerdem die Werkstätten der Uni kennen und viele interessante Menschen: einen Wissenschaftler, der aus der Türkei flüchtete, einen Lehrer für Zirkuskinder, eine Studentin, die ein Jahr in Japan verbrachte, und einen Kanadier, der an der UDE forscht. Auch das ist ein Thema: Was bedeuten die so genannten Wanka-Professuren für die Uni?

Der CAMPUS:REPORT wird in den nächsten Tagen ausgelegt.

Es gibt ihn außerdem als PDF und im Netz.