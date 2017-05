Es gibt noch Plätze für die Kinder-Uni

Schlaumeier aufgepasst

von Amela Radetinac | 2.03.2017 | Campus/Presseinfo

Es sind noch Plätze frei für die Kinder-Uni der Universität Duisburg-Essen (UDE). Die kostenlosen Veranstaltungen starten am 8. März und finden wechselweise an beiden Campi statt. Spannende Themen haben sich die Lehrenden wieder einfallen lassen für die schlauen Köpfe. Alle zwischen acht und zwölf Jahren können sich noch anmelden unterhttps://www.uni-due.de/unikids/anmeldung.php.



Die Forscher nehmen die Uni-Kids mit ins dunkle Zeitalter Britanniens, tauchen mit ihnen ein in die Geheimnisse des nassen Elements, entdecken die nachhaltige Geschäftswelt und lernen, wie Roboter gehorchen. Das ausführliche Programm gibt es unterhttps://www.uni-due.de/unikids/. Und wie immer gilt: Eltern müssen draußen bleiben – und können sich die etwa einstündigen Vorlesungen per Live-Übertragung ansehen.



Weitere Informationen:

Christa Dinse, Ressort Veranstaltungen, Tel. 0201/183-4534, christa.dinse@uni-due.de



Redaktion:

Amela Radetinac, Tel. 0203/379-1488