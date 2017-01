Studentische Initiative feiert Ideenreich und lebensnah

[28.05.2014] Unternehmensberatung – wie geht das eigentlich? Damit beim Sprung in den Job das Wasser nicht ganz so kalt ist, bereitet die Initiative „Wissenschaft in der Praxis“ (WIP) Studierende auf den Arbeitsalltag vor. Und das seit 25 Jahren. Dieses Jubiläum wird am 7. Juni in der Arena des MSV Duisburg gefeiert.



Erst die soziale Kompetenzen stärken, dann eigene Projekte übernehmen: Die Mitglieder besuchen kostenlose Schulungen zu Rhetorik oder Business Englisch, bevor sie beispielsweise die Kundenzufriedenheit für ThyssenKrupp ermitteln oder eine Marktanalyse für den VDI-Verlag machen. Ungewöhnliche Ansätze sind erlaubt. Durch diese Praxisnähe und Teamarbeit lernen sie, was Unternehmer beschäftigt und wissen anschließend, ob sie sich eher im Marketing, in der Personal- oder in der Rechtsabteilung wohlfühlen.



WIP gehört zu den ältesten studentischen Unternehmensberatungen in Deutschland und wurde 1989 an der Duisburger Uni gegründet.



Weitere Informationen: www.wip-duisburg.de

Kay Arne Lohmüller, marketing@wip-duisburg.de

Redaktion: Katrin Koster, Tel. 0203/379-1488