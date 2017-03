Jetzt für die SommerUni anmelden MINT entdecken

[17.03.2017] Was hat Magie mit Magnetismus zu tun? Können Planeten im Labor entstehen und wie funktioniert eigentlich Holografie? Diese Fragen beantworten Jugendliche ab 15 Jahren in den Sommerferien an der Universität Duisburg-Essen (UDE): Die SommerUni in Natur- und Ingenieurwissenschaften bietet dazu vom 21. bis zum 25. August Experimente, Vorlesungen, Übungen und Exkursionen. Online-Anmeldungen sind ab sofort möglich.



Mit der SommerUni sollen vor allem junge Frauen Lust auf MINT bekommen – auf Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Junge Männer sind ebenso willkommen; es gibt jeweils 60 Plätze. Um die Jugendlichen gezielt ansprechen zu können und für ein MINT-Studium zu begeistern, sind die meisten Veranstaltungen nach Geschlechtern getrennt.



In der Projektwoche gewinnen die Teilnehmenden einen realistischen Einblick in die verschiedenen Fachgebiete und erleben den Unialltag hautnah. Dazu bekommen sie grundlegende Informationen, welche die Studien- und Berufswahl erleichtern: Studentische Tutoren begleiten sie mit Insider-Wissen, die Studienberatung informiert über Zulassungsbedingungen sowie die Finanzierung des Studiums, gestandene Ingenieure und Naturwissenschaftler aus Wirtschaft und Industrie lassen sich über die Schulter gucken.



Die SommerUni kostet 25 Euro, inklusive täglichem Mensaessen. Wer eine weite Anfahrt hat, kann beispielsweise in der Jugendherberge übernachten.



Weitere Informationen: https://www.uni-due.de/suni

Damla Kilic, Akademisches Beratungs-Zentrum Studium und Beruf – ABZ, Tel. 0203/379-1957, damla.kilic@uni-due.de