Firmenkontaktforum am 16. Januar Arbeitgeber Gesundheitsbranche

[06.01.2014] Wirtschaftliche Aspekte spielen eine immer bedeutendere Rolle im Gesundheitswesen. Welche Karrierechancen sich für Hochschulabsolventen in dieser Zukunftsbranche bieten, können sie am 16. Januar ab 13 Uhr auf dem 4. Firmenkontaktforum „HealthCare trifft Hochschule“ erkunden. Ausrichter ist der Lehrstuhl für Medizinmanagement der Universität Duisburg-Essen (UDE) unter der Leitung von Prof. Dr. Jürgen Wasem.



Nach den Firmenpräsentationen können Studierende und Absolventen mit Personalentscheidern und zuständigen Mitarbeitern aus Fachabteilungen sprechen und erhalten so Informationen aus erster Hand. Neben Praktika oder der thematischen Mitbetreuung von Abschlussarbeiten werden Trainee-Programme oder andere Einstiegsmöglichkeiten angeboten.



Das Angebot richtet sich vor allem an jetzige und künftige Absolventen der Bereiche Gesundheitsökonomie, Medizinmanagement und Wirtschaftswissenschaften mit gesundheitsökonomischer Ausrichtung. Veranstaltungsort ist der campusnahe Gemeindesaal der Essener St. Gertrud-Kirche an der Rottstraße 36.



Weitere Informationen:

• http://www.mm.wiwi.uni-due.de/

• Nicole Budde, Tel. 0201/183-3958 nicole.budde@medman.uni-due.de

• Julia Ventzke, Tel. 0201/183-3958, julia.ventzke@medman.uni-due.de



Redaktion: Beate H. Kostka, Tel. 0203/379-2430