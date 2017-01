Der neue CAMPUS:REPORT ist da Mit Konkurrenz leben

[22.07.2016] Was haben Brötchen mit Wettbewerb zu tun? Welche Teams bewältigen die Hänge des Himalayas besser – homogene oder heterogene? Und warum sind wissenschaftliche Karrieren so schwierig? Mit dem neuen Schwerpunkt „Ewiger Wettstreit“ sorgt das Hochschulmagazin der Universität Duisburg-Essen für einige Aha-Erlebnisse.



Im frisch gedruckten CAMPUS:REPORT schalten außerdem die Macher der Lernredaktion „fonDue“ ihre Profikameras an, und ein Professor verrät seine besten Antworten auf Stammtischparolen. Und was wir schon immer geahnt haben, wird hoffnungsfroh bestätigt: Zeit ist der wahre Wohlstand. Viel Spaß beim Lesen!



Der CAMPUS:REPORT ist in vielen Auslageständern auf den Campi zu finden und als PDF online abrufbar.

https://www.uni-due.de/de/campusreport/

https://www.uni-due.de/de/presse/campusreport.php



Redaktion: Katrin Koster, Tel. 0203/379-1488