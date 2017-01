Experten für Pharmazeutische Medizin Zwei neue Honorarprofessoren

[07.01.2014] Seit vielen Jahren setzen sich Dr. Ralf Schaltenbrand und Dr. Franz-Josef Wingen für den berufsbegleitenden Studiengang Pharmaceutical Medicine an der Universität Duisburg-Essen (UDE) ein. Ihre besonderen Verdienste würdigte die Medizinische Fakultät jetzt mit der Ernennung zum Honorarprofessor.



Ralf Schaltenbrand rief den Studiengang 1995 ins Leben, der nach einer zehnjährigen Projektphase an der UDE akkreditiert und staatlich anerkannt wurde. Die Studierenden – allesamt Mediziner und Naturwissenschaftler – erwerben nach der zweijährigen Ausbildung den Abschluss „Master of Science (MSc) in Pharmaceutical Medicine“. Mehr als 100 Teilnehmer absolvierten bisher diese berufsbegleitende, englischsprachige Fortbildung.



„Die Ehrung verstehe ich auch als Anerkennung der ehrenamtlichen Tätigkeit der über 100 Dozenten in unserem Studiengang, ohne deren Einsatz der Studiengang nicht möglich wäre“, betonte Ralf Schaltenbrand bei der Urkundenübergabe durch Uni-Rektor Prof. Dr. Ulrich Radtke und Prof. Dr. Jan Buer, Dekan der Medizinischen Fakultät.



Schaltenbrand erlernte zunächst den Beruf des Chemielaboranten in Frankfurt und studierte von 1974 bis 1979 Pharmazie an der Universität Münster. Bis 1983 forschte er am Institut für Pharmazie der Universität Düsseldorf, wo er auch die Promotion ablegte. Anschließend wechselte er in die Pharmaindustrie, blieb aber der Wissenschaft stets verbunden. Von 1995 bis 2005 leitete er das Institut für Forschung und Entwicklung an der Universität Witten-Herdecke.



Auch Franz-Josef Wingen absolvierte vor seinem Chemieingenieurstudium eine Berufsausbildung als Chemielaborant. Bis 1981 war er im Toxikologie-Institut von Henkel beschäftigt, dann zog es ihn zum Medizinstudium an die Uni Heidelberg. Am Deutschen Krebsforschungszentrum legte er seine Promotion ab. Ab 1987 wechselte er in verschiedene Forschungspositionen der europäischen Pharma-Industrie. Seit 2002 lehrt er im Studiengang Pharmaceutical Medicine, seit 2008 bringt er sich auch im Scientific Course Committee ein.



