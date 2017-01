UDE-Ingenieurstudentinnen auf Betriebserkundung Wie lerne ich mich durchzusetzen?

[31.01.2014] Baustellen gelten immer noch als klassische Männerdomäne. Worauf eine künftige weibliche Führungskraft achten sollte, wenn sie hier oder in anderen männlich geprägten Berufsfeldern arbeitet, ist Teil des Karriereentwicklungsprogramms ChanceMINT.NRW an der Universität Duisburg-Essen (UDE). Mit Exkursionen, Kurzpraktika und Vernetzungsveranstaltungen werden derzeit achtzehn UDE-Studentinnen der mathematisch-, ingenieur- und naturwissenschaftlichen Fächer (MINT) auf den Start in die berufliche Praxis vorbereitet.



„Es ist sehr wichtig, dass wir mit den Studentinnen in die Unternehmen gehen und ihnen die Gelegenheit geben, vor Ort Abläufe, Strukturen und weibliche Rollenvorbilder persönlich kennen zu lernen“, so Projektkoordinatorin Beatrix Holzer vom UDE-Zentrum für Hochschul- und Qualitätsentwicklung (ZfH). Unter anderem erkundete die Gruppe jetzt das größte regionale Straßenbauprojekt, das Westkreuz Bochum an der A40.



Rolf Witte, Projektleiter von Straßen.NRW, erläuterte den angehenden Bauingenieurinnen die Baupläne und führte sie auch direkt an den passenden Bauabschnitt. Ina Brunotte: „Genau das bringt mir eine ganze Menge. So kann ich den eher trockenen Uni-Lernstoff besser einordnen und bekomme einen Blick dafür, in welche Richtung ich selber einmal gehen möchte.“ Anfang April nimmt jede Studentin ein Unternehmen ihrer Wahl für eine Woche intensiver unter die Lupe.



An dem Programm beteiligen sich derzeit 14 regionale Unternehmen, die durch ihr Engagement künftige Fachkräfte an ihr Unternehmen binden wollen. Weitere Firmen können jederzeit am Programm teilnehmen. Das Projekt läuft noch bis Ende des Jahres und wird vom Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen (MPEGA) aus Mitteln des NRW-Ziel 2 Programms 2007-2013 „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ (Efre) gefördert.



