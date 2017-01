UDE auf der Abimesse EINSTIEG in Köln Studieren? Gute Idee!

[31.01.2014] Das Zeugnis in der Tasche – was nun? Ausbildung, Studium? Und welche Fachrichtung soll es sein? Auf der größten Abimesse EINSTIEG am 7. und 8. Februar in den Kölner Messehallen gibt es für junge Leute jede Menge Orientierung. Auch die Uni Duisburg-Essen (UDE) zeigt, was man Spannendes studieren kann – sie hat mehr als 100 Bachelor- und Masterstudiengänge zu bieten.



Das Team des Akademischen Beratungs-Zentrums (ABZ) informiert am Freitag und Samstag jeweils von 9 bis 16 Uhr in Halle 7, Stand H 30. Außerdem beantworten Dozenten Fragen zum Studium der Ingenieurwissenschaften und der Wirtschaftsinformatik.



Weitere Informationen: Judith Bottermann, Tel. 0203/379-2404, judith.bottermann@uni-due.de

http://www.einstieg.com/messen/koeln.html