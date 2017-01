Mädchen-Zukunftstag am 27. März Jetzt anmelden für den Girls‘ Day

[07.02.2014] „Technik ist doch nichts für Mädchen!“ Dieser Satz ist wirklich ein alter Hut. Davon können sich Schülerinnen der 9. und 10. Klasse wieder an der Universität Duisburg-Essen (UDE) überzeugen. Am Girls‘ Day – dem Mädchen-Zukunftstag am 27. März – gibt es für sie ein spannendes Programm.



So können sie mit Licht zaubern, in die Nanowelt eintauchen oder erfahren, wie Planeten entstehen. Außerdem geht es um Sudokus, Trinkwasser, Roboter und ums Programmieren. Natürlich werden die Mädchen selbst knobeln, vieles ausprobieren; Dozentinnen und Studentinnen leiten sie dabei an.



Das Programm, das am Duisburger Campus stattfindet, sowie das Anmeldeformular finden sich unter http://www.uni-due.de/girlsday



Weitere Informationen: Marion Büscher, Akademisches Beratungs-Zentrum (ABZ), Tel. 0201/183-2299, marion.buescher@uni-due.de