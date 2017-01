Erster Abschlussjahrgang 16 neue Manager Gesundheitswirtschaft

[06.03.2014] 13 Klausuren, mündliche Prüfungen und eine Abschlussarbeit und das auch noch in drei Semestern neben dem Beruf: 16 Mitarbeiter der Privatärztlichen Verrechnungsstelle (PVS) in Mülheim haben diesen Marathon erfolgreich absolviert und sind jetzt zertifizierte „Mercator Manager Gesundheitswirtschaft“. Sie gehören zum ersten Durchgang des Weiterbildungsstudiengangs PVS campus, der in enger Kooperation zwischen der Mercator Executive School (MES) an der Universität Duisburg-Essen (UDE) und der PVS entwickelt wurde.



Studiengangsleiterin Prof. Dr. Margret Borchert: „Dieser Erfolg zeigt, dass unser Konzept der corporate university an der MES richtig ist, nämlich maßgeschneiderte, unternehmensbezogene Qualifizierungsprogramme für die Führungskräfte von morgen.“ Die Lehrinhalte im Bereich BWL und Gesundheitswirtschaft wurden an 51 Präsenztagen von Universitätsdozenten vermittelt und die unternehmensspezifischen Kenntnisse von Firmenmitarbeitern. Die PVS ist Dienstleister im Bereich der Honorarabrechnung für Ärzte, Krankenhausleistungen und Rechtsanwälte.



