Universitätsallianz Ruhr (UA Ruhr) Griffig und prägnant: der neue Name der UA Ruhr

[15.04.2014] „Universitätsallianz Ruhr“ (UA Ruhr) lautet ab sofort der griffige neue Name der Universitätsallianz Metropole Ruhr (vormals UAMR). Er symbolisiert die wachsende Dynamik der 2007 gegründeten Dachorganisation der drei beteiligten Universitäten – der Ruhr-Universität Bochum, der Technischen Universität Dortmund und der Universität Duisburg-Essen. Außerdem lassen sich der verschlankte Name und das aufgeräumte Logo international besser kommunizieren, denn die erfolgreiche Kooperation wird zunehmend bekannter.



Das Motto „gemeinsam besser“ bleibt: Es bringt die Grundidee gut auf den Punkt und wird deshalb auch künftig eng mit der UA Ruhr verknüpft. Schließlich sorgen mehr als hundert Kooperationen in den Bereichen Forschung, Lehre und Verwaltung für eine erfolgreiche Kräftebündelung der drei UA Ruhr-Universitäten. Koordinator Hans Stallmann: „Dieses produktive Zusammenspiel setzt enorme Kräfte frei und macht die UA Ruhr zu einem der größten und leistungsstärksten Wissenschaftsstandorte Deutschlands mit mehr als 100.000 Studierenden.“



In der kooperativen Forschung wird die UA Ruhr durch das 2010 gegründete Mercator Research Center Ruhr (MERCUR) unterstützt, eines der bislang größten Projekte privater Wissenschaftsförderung im Ruhrgebiet. Geschärft wird das leistungsstarke Profil auch durch den jüngst gegründeten UA Ruhr-Forschungsrat, der aktiv dazu beiträgt, bestehende Forschungskooperationen auszubauen und neue Projekte anzustoßen. Die neu gewonnene Schubkraft wird flankiert durch die Verbindungsbüros in New York, Moskau und Rio de Janeiro/São Paulo.





Weitere Informationen: http://www.uaruhr.de

Dr. Hans Stallmann, UA Ruhr-Koordinator, Tel. 0234/32-27892



Bildhinweis:

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung (Bildbeschreibung: (v.l.): Prorektor Prof. Dr. Uwe Schwiegelshohn (Technische Universität Dortmund), Rektor Prof. Dr. Elmar Weiler (Ruhr-Universität Bochum) und Rektor Prof. Dr. Ulrich Radtke (Universität Duisburg-Essen) mit dem neuen Logo der Universitätsallianz Ruhr (UA Ruhr). Foto: Frank Preuß) können Sie herunterladen unter:

"https://www.uni-due.de/imperia/md/images/samples/2014/bilderpressemitteilungen/ua_ruhr_rektoren_logo.jpg"