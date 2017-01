Jobmesse nicht nur für BWLer Vitamin B für die Karriere

[30.04.2014] Kontakte sind das A und O – und wo ließen die sich besser knüpfen als bei einer Jobmesse? Die Mercator School of Management der Universität Duisburg-Essen (UDE) hat hierfür namhafte Unternehmen ins Audimax-Foyer am Campus Duisburg geladen. Studierende und Absolventen aller Hochschulen können am Mittwoch, 14. Mai, von 10 bis 15 Uhr potenzielle Arbeitgeber treffen oder sich darüber informieren, was diese erwarten.



18 Firmen sind vor Ort. Sie kommen aus verschiedenen Branchen, darunter Handel, Logistik, Finanzen, Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung und Autozulieferer. In Vorträgen berichten sie über sich, über Berufsperspektiven und Einstiegsprogramme und was sie sich von den Bewerbern wünschen.



Studierende können eine Woche zuvor am 7. Mai von Personalern ihre Unterlagen checken lassen. Hierfür muss man sich anmelden unter http://www.msm.uni-due.de/jobmesse. Während der Messe gibt es einen besonderen Service: Wer mag, kann kostenlos professionelle Bewerbungsfotos von sich anfertigen lassen.



Weitere Informationen: Daniela Wensing, Tel. 0203/379-2433, daniela.wensing@uni-due.de



Redaktion: Ulrike Bohnsack, Tel. 0203/379-2429