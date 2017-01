32. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Politikwissenschaft Emotionen und Politik

[23.07.2014] Mit dem Thema „Emotionen und Politik“ befasst sich die 32. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Politikwissenschaft (DGfP), die zurzeit (23./24.07.) in der Katholischen Akademie „Die Wolfsburg“ stattfindet. Veranstalter ist die Fakultät für Gesellschaftswissenschaften der Universität Duisburg-Essen (UDE). Mitdiskutieren wird u.a. auch der ehemalige Ministerpräsident Dr. Bernhard Vogel, der heute auf der Haupttagung der DGfP über seine Erfahrungen mit den Emotionen in der Politik sprechen wird.



Weitere Vortragsthemen sind u.a. „Politik der Gefühle“, „Wie emotionslos kann und soll politisches Entscheiden sein?“, „Hoffnung, Wut und Angst: Emotionen in der politischen Bildung“. Tagungskoordinatorin Kristina Weissenbach: „Wir freuen uns auf einen vielschichtigen und anregenden Perspektivenaustausch. Unser innovatives Tagungskonzept führt die Breite der Politikwissenschaft kompakt zusammen und integriert den wissenschaftlichen Nachwuchs in die Haupttagung.“



Die Deutsche Gesellschaft für Politikwissenschaft e.V. (DGfP) ist eine Fachvereinigung zur Förderung der Politikwissenschaft in Forschung und akademischer Lehre. Den Vorsitz hat derzeit Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte von der UDE inne. Der DGfP gehören ca. 200 Wissenschaftler an, darunter auch Staatsrechtler, Soziologen, Historiker sowie Vertreter anderer Sozial- und Geisteswissenschaften. Kern der Aktivitäten sind die Jahrestagungen, die sich vorwiegend mit Problemen befassen, die für die Politikwissenschaft wie für die politische Praxis gleichermaßen aktuell sind.



