Berufsausbildung an der UDE Von der Tischlerin bis zum Mechatroniker

[27.08.2014] Wer an der Universität Duisburg-Essen (UDE) lernt, hat nicht immer einen akademischen Abschluss im Blick. Die Hochschule bildet nämlich auch in verschiedenen Berufen aus. Welche das sind, erfahren Interessierte an zwei Donnerstagen in den Innenstadtbüros der Uni.



Für das kommende Ausbildungsjahr können Jugendliche unter zehn Berufen wählen, darunter Baustoffprüfer, Chemielaboranten und Fachangestellte für Medien und Informationsdienste.



Dina Ippendorf von der Personal- und Organisationsentwicklung informiert über Ausbildungsinhalte, Bewerbungsverfahren und -fristen: am 4. September, von 14 bis 17 Uhr im Blauen Haus, Kuhstraße 12, in Duisburg; und am 2. Oktober von 14 bis 18 Uhr im BildungsPunkt, Kennedyplatz 4, in Essen.



Weitere Informationen: Dina Ippendorf, Tel. 0203/379-2148, dina.ippendorf@uni-due.de