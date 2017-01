70 Abiturienten studierten erfolgreich an der UDE Aus dem Unterricht in die Vorlesung

[18.09.2014] Ausführlicher Blick über den Tellerrand: Was an der Uni los ist, das wissen 70 Schüler ganz genau, denn sie haben erfolgreich am Frühstudium der Universität Duisburg-Essen (UDE) teilgenommen. Neben dem regulären Unterricht besuchten sie Vorlesungen an der Hochschule, schrieben Klausuren mit und hielten Referate. Für ihren Fleiß bekommen sie am 23. September ein Zertifikat.



Medizin ist das beliebteste Fach, aber auch die BWL mit „Investition und Finanzierung“ und die Chemie mit der „Einführung in die Polymerwissenschaften“ stehen hoch im Kurs. Der jüngste Teilnehmer ist 15 Jahre alt und zwei Schüler vom Niederrhein waren besonders aktiv – sie nahmen an jeweils vier Veranstaltungen teil. Ein Schüler ist schon seit vier Semestern dabei, zwei andere seit drei Semestern.



Neben dem langjährigen Projektsponsor, der Jörg-Keller-Stiftung im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, gibt es einen neuen Unterstützer: die NATIONAL-BANK AG. Dank der Hilfe beider Einrichtungen kann die Uni den engagierten Schülern weiterhin die Fahrtkosten bezuschussen.



Prof. Dr. Isabell van Ackeren, Prorektorin für Studium und Lehre, übergibt den Schülerstudierenden ihre Leistungsnachweise. Sie würdigt dabei auch das Engagement der Lehrer, Schulleiter, Eltern und Uni-Mitarbeiter.



Weitere Informationen: http://www.uni-due.de/abz/studieninteressierte/fruehstudium.php

Michaela Christoph, Tel. 0203/379-3651, michaela.christoph@uni-due.de

Redaktion: Katrin Koster, Tel. 0203/379-1488