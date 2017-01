Gemeinsame Plattform auf Bundesebene Neues Netzwerk für universitäre Personalentwicklung

[27.10.2014] Angesichts wachsender Anforderungen und neuer Förderungsmöglichkeiten erhält die Personalentwicklung (PE) an den deutschen Universitäten zunehmende Bedeutung. Deshalb etablierte sich jetzt auch auf Bundesebene ein „Netzwerk für Personalentwicklung an Universitäten“ (UniNetzPE). Es bietet eine Plattform zum Austausch von Expertenwissen und zur Schaffung von Qualitätsstandards in diesem sich entwickelnden Arbeitsfeld.



Beteiligt sind bislang Personalentwicklerinnen der Universitäten Konstanz, Mainz und Duisburg-Essen, der Technischen Universität Darmstadt sowie der RWTH Aachen. Die Sprecherschaft haben die Kolleginnen der Universitäten Konstanz und Mainz übernommen. Alle deutschen Universitäten mit zentraler strategischer PE haben die Möglichkeit, sich der Kooperationsvereinbarung anzuschließen und Mitglieder des Netzwerks zu werden. Die Auftaktveranstaltung wird im Januar 2015 stattfinden.



„In der universitären Personalentwicklung werden aktuell neue Qualitätsstandards gesetzt. Ist sie strukturiert und strategisch aufgestellt, bietet sie ein aussichtsreiches Potential für die Hochschulentwicklung und zählt für Universitäten bundesweit zu den Aufgaben der Stunde“, erklärt Prof. Dr. Ulrich Rüdiger, Rektor der Universität Konstanz und Vizepräsident für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs der Hochschulrektorenkonferenz.



Rund vierzig deutsche Universitäten haben eine strategische PE bereits programmatisch verankert; weitere Hochschulen bauen gerade eine strukturierte PE auf. Das Netzwerk bietet die Möglichkeit, Expertise auszutauschen und gemeinsame Qualitätsstandards zu entwickeln.



„Wir wollen unserer Profession ein Gesicht geben und eine gemeinsame Plattform bieten“, unterstreicht Elke Karrenberg, Personalentwicklerin an der Universität Mainz und – gemeinsam mit Mirjam Müller vom Academic Staff Development der Universität Konstanz – eine der beiden Sprecherinnen des Netzwerks. „Wir freuen uns auf einen regen und produktiven Austausch für unsere Arbeit an den Universitäten“, ergänzt Mirjam Müller.



Weitere Informationen: http://www.uninetzpe.de



Kontakt: Mirjam Müller, Tel. 07531/88-5323, mirjam.mueller@uni-konstanz.de, Elke Karrenberg, Tel. 06131/39-20634, personalentwicklung@uni-mainz.de



Ansprechpartner an der UDE: Susanne Schulz, Tel. 0201/183-2492, susanne.schulz@uni-due.de, Christiane Leißner, Tel. 0201/183-2991, christiane.leissner@uni-due.de



Redaktion: Beate Kostka, T. 0203/379-2430