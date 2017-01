UDE führt wieder im Logistik-Hochschul-Ranking Erneut Spitze

[07.11.2014] Die Universität Duisburg-Essen (UDE) belegt beim diesjährigen Logistik-Hochschul-Ranking des Wochenmagazins VerkehrsRundschau wieder den ersten Rang. Die Logistikstudenten der UDE verteidigen ihre Spitzenposition knapp vor der Technischen Universität Berlin (Rang 2) und der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (Rang 3). Basis des Rankings, an dem sich jedes Jahr Studierende von über 160 Universitäten, Fachhochulen und Duale Hochschulen/Berufsakademien beteiligen, sind die Ergebnisse von Logistik Masters – Deutschlands größtem Wissenswettbewerb für Logistikstudenten.



„Ich freue mich über die wieder sehr gute Platzierung“, sagt Professor Bernd Noche vom Lehrstuhl für Technische Logistik der Universität Duisburg-Essen. „Am meisten freut es mich aber, dass unsere Studierenden wieder sehr viel Teamgeist und Ausdauer bewiesen haben und auch Spaß gehabt haben, die teilweise sehr kniffligen Fragen bei Logistik Masters zu lösen“, so Noche weiter.



Die besten 50 der über 160 Hochschulen werden jedes Jahr im Top-50-Logistik-Hochschul-Ranking der VerkehrsRundschau veröffentlicht. In diesem Jahr haben sich 17 Universitäten, 26 Fachhochschulen und 7 Duale Hochschulen/Berufsakademien für diese Spitzengruppe qualifiziert. „Unser Hochschul-Ranking macht keine Aussage über die Qualität der Logistik-Lehre in den einzelnen Hochschulen“, betont Andre Kranke von der VerkehrsRundschau. Dies könne auch kaum ein Ranking wirklich leisten. „Aber die Ergebnisse des Rankings zeigen, welche Hochschulen über engagierte und fachlich versierte Studierende verfügen“, bewertet der stellvertretende Chefredakteur die Ergebnisse.



An dem Wettbewerb beteiligen sich jedes Jahr rund 1.500 Studierende aus Deutschland und von Hochschulen mit deutschsprachigen Studenten im Ausland. Die Logistik-Masters-Teilnehmer müssen von Januar bis August insgesamt über 70 Fragen aus den Bereichen Transport, Spedition, Logistik und Supply Chain Management beantworten. Rund siebzig namhafte Professoren haben Logistik Masters bisher mit kniffligen Fragen unterstützt. Die Ergebnisse von Logistik Masters 2014 finden Sie unter www.logistik-masters.de.



Weitere Informationen: Daniela Feistle, Tel.: 0 89 / 20 30 43 – 2210, daniela.feistle@springer.com, http://www.verkehrsrundschau.de/duisburg-essen-fuehrt-logistik-hochschul-ranking-2014-an-1559781.html