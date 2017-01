Prof. Dr. Carolin Rotter ist neu an der UDE Vielfalt im Unterricht

[24.11.2014] Die Klassen werden immer bunter: Kinder sprechen unterschiedliche Sprachen, lernen verschieden schnell, einige brauchen spezielle Förderung. Was das für Lehrkräfte und den Unterricht bedeutet, untersucht Prof. Dr. Carolin Rotter (36). Sie hat die Professur für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Pädagogische Professionalität und Professionsforschung an der Universität Duisburg-Essen (UDE) übernommen.



Rotter studierte Germanistik, Pädagogik und Neuere Geschichte an der Ruhr-Universität Bochum (1997-2002), wo sie auch promoviert wurde. Anschließend unterrichtete sie Deutsch in Peking, war Beraterin bei der Boston Consulting Group in Düsseldorf und mehrere Jahre Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ruhr-Uni. 2011 wurde sie als Juniorprofessorin an die Universität Hamburg berufen; dort habilitierte sie sich 2013 mit einer Arbeit zu Lehrkräften mit Migrationshintergrund.



An der UDE erforscht Carolin Rotter, wie Lehrende mit Schülern mit Migrationshintergrund oder einem sonderpädagogischen Förderbedarf umgehen: „Zentral ist für uns herauszufinden, ob die unterschiedlichen Erwartungen von Lehrenden dafür sorgen, dass sie ihren Unterricht anders gestalten. Vor allem, wenn vermeintlich besondere Jugendliche dabei sind.“



Außerdem blickt Rotter nicht nur auf die Vielfalt im Klassenzimmer: Lehrende mit Migrationshintergrund werden händeringend gesucht, noch sind sie die Ausnahme. Wie werden die wenigen, die es gibt, wahrgenommen – von Schulleitern, Schülern und Kollegen –, und wie sehen sie sich selbst? Dieses berufliche Selbst- und Fremdkonzept will die Professorin weiter untersuchen.



Weitere Informationen:

Prof. Dr. phil. Carolin Rotter, 0201/183-4272, carolin.rotter@uni-due.de

Redaktion: Alexandra Nießen, Tel. 0203/379-1487

Bildhinweis:

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung (Bildbeschreibung: Prof. Dr. Carolin. Rotter. Foto: UDE/Frank Preuß) können Sie herunterladen unter:

"https://www.uni-due.de/imperia/md/images/samples/2014/bilderpressemitteilungen/rotter_carolin_prof._dr.jpeg"