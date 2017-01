Ehrenpromotion an der Medizinischen Fakultät Dr. med. h.c. für Prof. Dr. Jan Beckmann

[15.12.2014] Mit dem Grad eines Doktors der Medizin ehrenhalber (Dr. med. h.c.) würdigt die Medizinische Fakultät der Universität Duisburg-Essen (UDE) am 19. Dezember die besonderen Verdienste und außergewöhnlichen Leistungen von Prof. em. Dr. phil. Jan Beckmann. Dekan Prof. Dr. Jan Buer: „Er ist eine Koryphäe auf dem Gebiet der Medizinischen Ethik. Seine herausragenden wissenschaftlichen Leistungen sind weit über Deutschland hinaus anerkannt und geschätzt.“



Der emeritierte Philosophieprofessor ist bis heute ein sehr gefragter Autor und Referent. Er verfasste mehr als 150 Publikationen in Themenfeldern wie Patientenverfügung, Stammzellforschung, Genetik, Transplantations- sowie Palliativmedizin, Sterben und Tod. Von 1997 bis 2011 lehrte Beckmann an der Medizinischen Fakultät der UDE. Es gelang ihm, den Studierenden bereits zu einem frühen Zeitpunkt ihres Studiums medizinisch-ethische Grundsätze zu vermitteln. Auf seine Initiative hin wurde 2003 eine eigene gut besuchte Vorlesungsreihe ins Leben gerufen, die bis 2011 die wichtigen Bereiche der Ethik in der Medizin behandelte.



Prof. Beckmann studierte Philosophie an den Universitäten Bonn, München und Stellenbosch, Südafrika. 1967 promovierte er zum Dr. phil und verbrachte anschließend einige Jahre an der Yale University, Connecticut, USA. Er habilitierte sich an der Universität Bonn und folgte dem Ruf an die Fernuniversität Hagen, wo er u.a. Dekan und Prorektor für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs war. Er wirkte über 40 Jahre als Fachgutachter im Auswahlausschuss der Studienstiftung des deutschen Volkes mit, war 25 Jahre ihr Vertrauensdozent an der Fernuniversität Hagen. Außerdem war er Fachgutachter für die Deutsche Forschungsgemeinschaft und andere Fachgesellschaften.



Von 1995 bis 2003 amtierte er als Geschäftsführender Direktor des neu gegründeten Instituts für Philosophie der Fernuniversität Hagen und war Mitglied des Direktoriums des „Instituts für Wissenschaft und Ethik (IWE)" der Universität Bonn sowie der Ethikkommission der Universität Witten-Herdecke. Von 1999 bis 2007 war Prof. Beckmann Mitglied im Direktorium des „Deutschen Referenzzentrums für Ethik in den Biowissenschaften (DRZE)" der Universität Bonn und bis 2006 stellvertretendes Mitglied der „Ständigen Kommission Organtransplantation" bei der Bundesärztekammer in Berlin.



Die Ehrendoktorwürde wird auf der Promotionsfeier der Medizinischen Fakultät verliehen (Freitag, 19. Dezember, 16.15 Uhr im Audimax des Universitätsklinikums Essen). Geehrt werden 65 Promovierte, davon sind 41 Frauen. Acht erhalten die Höchstnote (summa cum laude), 19 ein „sehr gut“ (magna cum laude).



Weitere Informationen: Christine Harrell, Tel. 0201/723-1615, christine.harrell@uk-essen.de