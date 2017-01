Neues Mitglied im CAR-Direktorium Dr. Wolfgang Schneider

[09.01.2015] Neues Mitglied im Direktorium des CAR-Center Automotive Research der Universität Duisburg-Essen (UDE) ist Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Schneider. Bis 2014 war er Vorstandsmitglied von Ford Europe. Dekan Prof. Dr. Dieter Schramm und Mitglied des CAR-Direktoriums: „Mit Dr. Wolfgang Schneider können wir unsere Kompetenz im Automotive Bereich an der Ingenieurwissenschaftlichen Fakultät weiter ausbauen.“



Sein Jura-Studium absolvierte Wolfgang Schneider an der Universität Frankfurt. Nach dem zweiten Staatsexamen war er 32 Jahre lang in verschiedenen Positionen der Ford Motor Company tätig, darunter 13 Jahre in England und drei Jahre in den USA. Von 1998 bis Ende 2014 war Schneider als Vorstandsmitglied von Ford Europe sowie Mitglied der Geschäftsführung der Ford Werke GmbH in Köln für den Bereich „Recht, Regierungs-Angelegenheiten, Umwelt- und Sicherheitspolitik



CAR-Direktor Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer: „Mit Wolfgang Schneider haben wir einen brillanten Kopf gewonnen, der die Rechtssysteme und Regulierungen in den großen Autoregionen Nordamerika, Asien/China und Europa/Deutschland wie kein Zweiter kennt. Und das verbunden mit dem tiefen Verständnis der Organisation eines großen weltweiten Autobauers.“



Wolfgang Schneider wird sich in die wissenschaftliche Projektarbeit am CAR einbringen und Masterstudierende über Rechtssysteme, Regulierungen und Umweltanforderungen unterrichten. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe“, so Wolfgang Schneider. „Das CAR ist mir schon aus meiner Ford-Zeit bestens vertraut. Unter anderem haben wir im Bundesprojekt ColognE-mobil schon sehr fruchtbar zusammengearbeitet.“



Die Fakultät für Ingenieurwissenschaften an der UDE ist mit 80 Lehrstühlen, 720 wissenschaftlichen Mitarbeitern und Forschungsdrittmittel von mehr als 23 Millionen Euro eine der größten ihrer Art im deutschen Sprachraum. Ein Forschungs- und Ausbildungsschwerpunkt ist die Automobil- und Zulieferindustrie.



Erforscht werden Themen wie Elektromobilität, autonomes Fahren und Fahrerassistenzsysteme, Marktsystematiken, Vertriebsformate, Fahrzeugnachfrage- oder auch Kundenakzeptanz-Modelle. Das jährliche CAR Symposium zieht mehr als 1.200 Kongressteilnehmer und 120 Partnerunternehmen an.



Weitere Informationen: www.uni-due.de/car/



