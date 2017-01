Graduiertenschule BIOME startet neues Programm Wie Klinische Studien geplant werden

[20.02.2015] Jedes neue Medikament, Heilmittel oder Therapieverfahren muss seine Sicherheit und Wirksamkeit unter Beweis stellen, ehe es in breitem Umfang bei Patienten eingesetzt werden darf. In klinischen Studien wird es dafür streng kontrolliert getestet. Die biomedizinische Graduiertenschule BIOME der Universität Duisburg-Essen (UDE) startet nun ein neues Programm, um medizinische und naturwissenschaftliche Doktoranden die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, um klinische Studien erfolgreich planen und durchführen zu können.



„Die Teilnehmer durchlaufen ein halbjähriges Seminar- und Vortrags-Programm. Neben den Themen Studiendesign, Biometrie und Statistik werden auch Kurse zum wissenschaftlichen Schreiben angeboten“, erläutert die Koordinatorin Dr. Petra Temming. Darüber hinaus sollen sich die Doktoranden in klinischen Studien besser untereinander vernetzen. Das neue Angebot wird in Form kompakter Workshops gebündelt.



Zum Auftakt am 10. April haben sich die Initiatoren einen herausragenden Experten eingeladen: Prof. Dr. Heiko von der Leyen vom Clinical Trial Center in Hannover wird über Stammzellen sprechen. Prof. Dr. Dirk Reinhardt, Klinik für Kinderheilkunde III am UK Essen, wird über klinische Studien in pädiatrischer Hämatologie und Onkologie berichten.



Redaktion: Christine Harrell, Tel. 0201/723 1615, christine.harrell@uk-essen.de

Bildhinweis:

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung (Bildbeschreibung: Dr. Petra Temming) können Sie herunterladen unter:

"https://www.uni-due.de/imperia/md/images/samples/pressebilder/bilder/temming__petra.jpg"