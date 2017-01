UDE beteiligt sich an den Duisburger Akzenten Neue Heimat Duisburg

[11.03.2015] Menschen aus über 130 Nationen studieren und arbeiten an der Universität Duisburg-Essen (UDE), viele fühlen sich hier mittlerweile richtig heimisch. Das zeigt die Ausstellung „Neue Heimat Duisburg“ exemplarisch, mit der sich die UDE am Veranstaltungsreigen der Duisburger Akzente beteiligt. Sie wird am Montag, 16. März um 17 Uhr im neuen Hörsaalzentrum an der Lotharstraße 65 eröffnet. Der Eintritt ist frei.



„Wie bei einem guten Wein fühle ich mich in Duisburg immer wohler, je länger ich hier bin“, weiß Dr. Yuan Li aus Nanjing, Professor für Ostasienwissenschaft an der Mercator School of Management der UDE, der seit drei Jahren in Duisburg-Neudorf wohnt. „Ich entdecke immer mehr Naturschönheiten in den Stadtparks und Wäldern der Umgebung. Den Sportpark Wedau liebe ich ganz besonders. Hier gehe ich am Wochenende oft spazieren oder fahre Rad. Obwohl Duisburg nicht meine Heimatstadt ist, ist sie doch der Ort, wo mein zu Hause ist, und wo ich gern mit meiner Frau lebe“, sagt Yuan Li.



Die Idee zu der Ausstellung hatte Glaucia Peres de Silva aus Sao Paulo, wissenschaftliche Mitarbeiterin im UDE-Institut für Soziologie und seit 2013 Neudorferin. Sie ist selbst mit einem Poster vertreten, wie acht weitere internationale Uni-Angehörige. Anlässlich der Ausstellungseröffnung berichtet Prof. Ute Klammer, UDE-Prorektorin für Diversity Management und Internationales, über ihre Erfahrungen bei der Gestaltung der Universität als Heimat der Vielfalt.



Anschließend beantwortet Soziologieprof. Marcel Erlinghagen anhand aktueller Befragungsergebnisse die Frage, was deutsche Aus- und Rückwanderer bewegt: Wer verlässt aus welchen Gründen seine Heimat und kehrt anschließend wieder zurück. Erlinghagen: „Sind dies vor allem die Gescheiterten, deren Hoffnungen sich in der Fremde nicht erfüllt haben? Oder war der Auslandsaufenthalt vielleicht nur ein normaler Karrierezwischenschritt?“



Erlinghagen beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema „Aus- und Rückwanderung“. Derzeit arbeitet er zusammen mit Kollegen aus Berlin und Wiesbaden an einer bislang einzigartigen Pilotstudie, die die Bedingungen, Motive und Folgen von Aus- und Rückwanderung deutscher Staatsbürger untersucht.



