Jobmesse nicht nur für BWLer Das Arbeitsleben ruft

[21.04.2015] Sprungbrett Jobmesse: Viele Studierenden haben hierüber schon eine erste Stelle, ein Praktikum oder eine Abschlussarbeit gefunden. Die nächste Chance dazu bietet sich am 6. Mai. Die Mercator School of Management der Universität Duisburg-Essen (UDE) hat namhafte Unternehmen ins Foyer des LA-Gebäudes am Campus Duisburg geladen. Studierende und Absolventen aller Hochschulen können von 10 bis 15 Uhr potenzielle Arbeitgeber treffen oder sich darüber informieren, was diese erwarten.



19 Firmen sind vor Ort. Sie kommen aus verschiedenen Branchen, darunter Handel, Logistik, Finanzen, Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung und Autozulieferer. In Vorträgen berichten sie über Berufsperspektiven und Einstiegsprogramme, und was sie sich von den Bewerbern wünschen.



Daneben gibt es Tipps zu Arbeitsverträgen, Einstiegsgehältern und Bewerbungen. Das Foto gefällt nicht? Während der Messe hilft ein professioneller Service weiter. Apropos: Wer möchte, kann vorab am 24. April seine Unterlagen checken lassen. Dafür muss man sich anmelden: https://www.uni-due.de/abz/bewerbungsmappen_check_ss15.php





Weitere Informationen: http://www.msm.uni-due.de/index.php?id=4924

Lisa Gedig, Tel. 0203/379-2433, lisa.gedig@uni-due.de



Redaktion: Ulrike Bohnsack, Tel. 0203/379-2429