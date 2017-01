Firmenkontaktmesse Dem künftigen Chef die Hand schütteln

[28.04.2015] Connect to Practice – dafür steht ConPract, die Firmenkontaktmesse der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Duisburg-Essen (UDE). Unter dem diesjährigen Motto „Shape your future“‘ will sie auch im 12. Jahr wertvolle Verbindungen zwischen Studierenden verschiedener Fachrichtungen und Unternehmern knüpfen. Am 20. Mai kommen über 20 namhafte Aussteller in den Glaspavillon am Campus Essen; sie informieren über Praktika, Nebenjobs, Trainee-Programme, Abschlussarbeiten und weitere Einstiegsmöglichkeiten.



In einer persönlichen Atmosphäre fällt die erste Kontaktaufnahme leichter. Wer möchte, kann auch nur zuhören: Fünf Vorträge informieren u.a. über die ersten Schritte als IT-Berater, den Karriereweg Praktikum, die richtige Präsentation in der Bewerbung und im Vorstellungsgespräch sowie die wichtigsten Übungen im Assessment Center. Eine Anmeldung zur Messe wird empfohlen.



Wer zudem optimal vorbereitet sein möchte, kann seine Bewerbungsunterlagen im Vorfeld von den Karriereberatern der UDE prüfen lassen. Einsendeschluss ist der 4. Mai.



Weitere Informationen: http://www.conpract.de/

