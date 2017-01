Die Brennstoffzellenanlage am ZBT

Klimaschonend und innovativ Eine Brennstoffzellenanlage für das ZBT

[12.05.2015] Hundert Tonnen Kohlendioxid pro Jahr erspart das Zentrum für BrennstoffzellenTechnik (ZBT) künftig der Umwelt, wenn es am Dienstag, 19. Mai eine eigene 100 kW-Brennstoffzellen-Anlage in Betrieb nimmt. Sie übernimmt die Strom- und Wasserversorgung des An-Instituts der Universität Duisburg-Essen (UDE) und wird gleichzeitig sauerstoffreduzierte Abluft liefern. Sie ähnelt der Höhenluft und ermöglicht so eine vertiefte Hypoxie-Forschung gemeinsam mit dem Institut für Physiologie der Medizinischen Fakultät am Universitätsklinikum Essen.



Die Wissenschaftler wollen unter anderem untersuchen, wie sich eine ungenügende Sauerstoff-Zufuhr auf den menschlichen Körper auswirkt. Für diese zukunftsweisende Installation wird das ZBT am gleichen Tag als „Motor des Fortschritts“ im Rahmen der KlimaExpo.NRW“ ausgezeichnet.



Programm:



17.15 Uhr: Impulsreden

• Das KWK‐Testzentrum am ZBT, ZBT-Geschäftsführerin Prof. Dr. Angelika Heinzel

• Betriebskostenminimierung und Forschungsinfrastruktur, UDE-Kanzler Dr. Rainer Ambrosy

• Zum Nutzen der Hypoxie in medizinischen Anwendungen, Prof. Dr. Joachim Fandrey, Institut für Physiologie

17.40 Uhr: Überreichung der Urkunde „Motor des Fortschritts im Rahmen der KlimaExpo.NRW“, Wolfgang Jung, Geschäftsführer Klima.Expo NRW

17.50 Uhr: Besichtigung der Anlage und des KWK Testzentrums des ZBT



