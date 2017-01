Diversity-Tag am 9. Juni Vielfältig. Gemeinsam. Erfolgreich

[03.06.2015] Preise, Poster und Musik: Landesarbeitsminister Guntram Schneider lässt es sich nicht nehmen, am 9. Juni den dritten bundesweiten Diversity-Tag an der Universität Duisburg-Essen (UDE) zu feiern. Ausgezeichnet werden Beschäftigte und Studierende, die sich ganz besonders für vielfältige Lehre, Forschung, Führungskraft und Engagement an der UDE einsetzen und damit die Diversity-Kultur der UDE bereichern. Gelungene Aktivitäten in den Fakultäten und in der Verwaltung stehen in diesem Jahr im Mittelpunkt (10 bis 14 Uhr, Glaspavillon am Campus Essen).



Weitere Informationen: https://www.uni-due.de/diversity/diversity_preis.php

Dr. Friederike Preiß, Tel. 0201/183-3529, friederike.preiss@uni-due.de