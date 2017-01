UDE-Wirtschaftswissenschaftler in Rankings Großer Sprung nach vorn

[08.09.2015] Hohe Forschungsstärke attestiert das Handelsblatt den Wirtschaftswissenschaftlern der Universität Duisburg-Essen (UDE) in der Neuauflage seines viel beachteten VWL-Rankings. Im Vergleich zu 2013 konnten sie ihre Spitzenposition sogar noch ausbauen. Unter den TOP 25 der volkswirtschaftlichen Fakultäten im deutschsprachigen Raum belegt die UDE jetzt den 21. Platz.



Dank ihrer zahlreichen Veröffentlichungen in angesehen Forschungsjournalen schaffen es nun drei (statt bisher zwei) der UDE-Volkswirte in das Ranking, zwei von ihnen sind noch keine 40 Jahre alt. Ein großer Sprung nach vorn gelingt dem Makroökonomen Prof. Ansgar Belke: Platz 11 statt 49. Im Lebenswerk-Ranking verbessert er sich um 49 Plätze (60 statt 109). Unter den Top-Volkswirten unter 40 nehmen der Makroökonom Dr. Joscha Beckmann (36) und Prof. Christoph Hanck (35), Ökonometrie, Platz 50 bzw. 54 ein.



Über die Rankingplatzierung entscheidet die Zahl der veröffentlichten Studien und die Qualität der Journale. Ausgewertet wurden die Artikel von rund 3.600 Ökonomen, die im deutschsprachigen Raum forschen oder aus diesem Gebiet stammen. Es wurden mehr als 1.500 internationale Fachzeitschriften berücksichtigt.



Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) listet regelmäßig die 50 einflussreichsten Ökonomen auf. In der jüngsten Aktualisierung werden sechs (statt vier) UDE-Wissenschaftler aufgeführt: Prof. Jürgen Wasem (Platz 18), Prof. Ansgar Belke (27), Prof. Torsten Gerpott (34), Prof. Ferdinand Dudenhöffer (61), Prof. Gerhard Bosch (70) sowie Prof. Reinhold Schnabel (86). In die Gesamtliste wird aufgenommen, wer mindestens fünf Forschungszitate und nicht weniger als fünf Nennungen in Medien oder Politik vorweisen können.



Weitere Informationen:

http://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/vwl-ranking/

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftswissen/f-a-z-oekonomenranking-gesamt-2014-13136154.html



