Termine vom 13. bis zum 16. Oktober Was ist an der Uni los?

[07.10.2015] Dienstag, 13. Oktober, 13.30 bis 15 Uhr

Difference and Failure: Vorarephilia of the Critique of Liberal Peace – so heißt Pol Barguez’ Vortrag im Forschungskolloquium des Käte Hamburger Kollegs. Campus Duisburg, SH 111, H2Office, Schifferstraße 196.



Mittwoch, 14. Oktober, 12 bis 14 Uhr

Wie China auf die ökonomische Ordnung Asiens einwirkt, erläutert Prof. Jonathan Holslag (Brüssel) im Vortrag „Open Doors and Unequal Partnership“. Das DFG-Graduiertenkolleg 1613 Risk and East Asia hat ihn eingeladen. Campus Duisburg, LE 736, Forsthausweg 2.



Freitag, 16. Oktober, 16 Uhr

Das Zentrum für Lehrerbildung und die Essener Außenstelle des Landesprüfungsamtes verabschieden feierlich ihre Lehramtsabsolventen. Campus Essen, Altes Audimax, Segerothstraße.

