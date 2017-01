Erstsemesterbegrüßung in der Messe Essen Gelungener Auftakt

[14.10.2015] Etwa 6.000 junge Menschen werden zum Wintersemester ihr Studium an der Universität Duisburg-Essen (UDE) aufnehmen; 3.700 von ihnen kamen zum Auftakt der Orientierungswoche vom 12. bis 16. Oktober in die Messe Essen. In Empfang genommen und begrüßt wurden sie von den Repräsentanten der Universität und der beiden Hochschulstädte. Neben Ansprachen und Filmeinspielungen gab es an 40 Ständen eine Menge Wissenswertes rund um Studium, Wohnen und Freizeit.



Am Freitag, 16.Oktober gibt es ab 9 Uhr am Essener Campus Essen eine Vortragsreihe mit vielen wichtigen Informationen zum Thema Bafög, Auslandssemester oder zur Stundenplanerstellung.



Weitere Informationen: https://www.uni-due.de/erstsemester/orientierungsphasen/



Eindrücke von der Begrüßungsveranstaltung: https://www.uni-due.de/erstsemesterbegruessung/