UDE-Masterstudierende liegen vorn im internationalen Wettbewerb Gut platziert

[29.10.2015] Einen hervorragenden zweiten Platz belegte das sechsköpfige Studierendenteam der Universität Duisburg-Essen (UDE) beim diesjährigen Fallstudienwettbewerb des Internationalen Gasforums in St. Petersburg Anfang Oktober. Zum Finale des „Youth Day 2015 – Dialogue of Generations“ wurden fünf Hochschulgruppen aus Deutschland, Russland und den Niederlanden zugelassen. Das UDE-Team ging für den Energiekonzern E.ON ins Rennen und bestand vor allem aus Masterstudenten des Wirtschaftsingenieurwesens.



Die einzige Frau unter ihnen, Ann-Christin Kiefer, studiert BWL, Energie- und Finanzwirtschaft mit Masterabschluss. Sie erläutert die Herausforderung: „Für unsere Fallstudie hatten wir vier Wochen Zeit. Wir sollten ein fiktives Öl- und Gasunternehmen strategisch an die neuen Marktgegebenheiten anpassen. Dazu mussten wir die globalen Herausforderungen und Trends in der Energieindustrie identifizieren und analysieren. Zum Abschluss musste ein Businessplan für ein Investment in Zentralrussland vorgelegt werden.“



Gute Nerven waren dann im Finale mit 500 Teilnehmern gefragt: die Studierenden präsentieren ihre Fallstudienergebnisse vor einer internationalen Fach-Jury aus prominenten Vertretern von Wirtschaft und Wissenschaft. Wie fundiert sie sich bereits in der Öl- und Gasindustrie auskennen, mussten sie anschließend noch in einer Blitzfragerunde unter Beweis stellen. Kräftig angefeuert wurden sie dabei von Rektor Prof. Dr. Ulrich Radtke und Dr. Anna Katharina Jacob, Leiterin des Bereichs Offene Hochschule. Ausrichter des Wettbewerbs waren internationale Energiekonzerne wie Gazprom, Nederlandse Gasunie oder auch E.ON.



