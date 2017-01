UDE/ver.di: Gemeinsame Veranstaltungsreihe gegen rechts Schick oder Schock: Wie salonfähig ist der Nationalismus?

[26.10.2015] Wöchentliche Pegida-Demos in Dresden, massiv bedrohte Politiker, brennende Asylunterkünfte: Deutschland rückt scheinbar immer mehr nach rechts. Auf den Medien lastet eine große Verantwortung: Das Totschweigen verbietet sich angesichts des zunehmenden Massenphänomens, aber wie verhindert man den Missbrauch als Werbeplattform? In vielen Redaktionen stellen sich diese Fragen ganz akut.



Bei der Suche nach sachgerechten medialen Antworten soll eine Veranstaltungsreihe helfen, die gemeinsam von der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und der Universität Duisburg-Essen (UDE) getragen wird. Unter dem Leitthema „Schick oder Schock: Wie salonfähig ist der Nationalismus in Deutschland? Und wie gehen Medienschaffende damit um?“ diskutieren Wissenschaftler, Politiker und Journalisten über Hintergründe und Lösungswege. Die Moderation übernimmt Steffen Grimberg vom Grimme-Institut in Marl.



Am 5. November erläutert der Politikwissenschaftler Dr. Martin Florack (UDE) die rechtspopulistischen Bewegungen in den Stadtparlamenten („Wählervotum ernstnehmen oder auflaufen lassen?“). Im Anschluss stellt sich Oberbürgermeister Sören Link der Diskussion (Beginn: 19.30 Uhr, UDE-Campus Duisburg, NRW School of Governance, Gebäude LS, Lotharstraße 53).



Die bisherigen Gesprächsrunden beleuchteten die Lebenswelten deutscher Muslime (mit Prof. Dr. Dirk Halm vom Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung und dem Bundestagsabgeordneten Mahmut Özdemir) und die Sprache in den Medien: Was verrät sie über die Einstellung zu Flüchtlingen (mit Rolf van Raden aus dem Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung sowie leitenden Print-, TV- und Hörfunkjournalisten).



Der Eintritt ist frei, vorherige Anmeldung unter fb08.essen@verdi.de oder Tel. 02 01 / 24 75 254.



Weitere Informationen:

https://www.uni-due.de/imperia/md/content/webredaktion/2015/schick_oder_schock.pdf

umilbret@t-online.de, beate.kostka@uni-due.de